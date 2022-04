Pleitewelle 1057 Insolvenzen im Januar – Zahl der Firmenpleiten sinkt

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist zu Jahresbeginn gesunken, allerdings deutet sich für die kommenden Monate ein Anstieg an. Im Januar 2022 meldeten die deutschen Amtsgerichte 1057 beantragte Unternehmensinsolvenzen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 4,6 Prozent weniger als im Januar 2021 und rund 34 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie im Januar 2020.