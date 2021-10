Pleitewelle erwischt Lition Energie Nächster Stromversorger meldet Insolvenz an

Vor allem kleinere Versorger geraten durch die massiv erhöhten kurzfristigen Beschaffungskosten für Strom und Gas unter Druck. Litions Pleite ist bereits die dritte seit Beginn der Krise im Spätsommer. Zuvor hatten die Strom- und Gaslieferanten Otima Energie AG und Smiling Green Energy Insolvenz angemeldet. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 1100 Stromanbieter und rund 900 Gasanbieter. Mehrere haben in den vergangenen Tagen ihre Preise und auch Abschlagszahlungen zum Teil drastisch erhöht, um dem Kostendruck standhalten zu können. Der Verbraucher-Aktivist Matthias Moeschler, der die Seite „Verbraucherhilfe Stromanbieter“ betreibt, berichtet von Aufschlägen auf Abschlagszahlungen von über 200 Prozent. Selbst der Konzern Eon bot Neukunden vorübergehend keine Gasverträge an, mittlerweile macht er das wieder.