Podcast „Chefgespräch“ - Folge #2: „Wie führt man eine liberale Partei, Christian Lindner?“

FDP-Chef Christian Lindner wünscht sich für das Land eine andere Form politischer Führung als in der Ära Merkel: Klarere Ansagen, weniger Ausrichtung an Umfragen, weniger spontane Kehrtwenden. Über seinen eigenen Führungsstil redet er im Wiwo-Podcast mit Elisabeth Niejahr auch selbstkritisch: Das Mikromanagement von Parteiarbeit bis hin zum Formulieren von Presseerklärungen habe er sich aus Zeitmangel abgewöhnen müssen, als die FDP den Bundestag verließ. Außerdem erklärt der Parteivorsitzende, wie Führung in der FDP-Fraktion funktioniert, wie er mehr Frauen in Führungspositionen bringen will und wie er über Coaching denkt.