Podcast „Chefgespräch“ - Folge #3 „Was hat Führen mit Dienen zu tun, Thomas de Maizière?“

24. Mai 2019

Thomas de Maizière Bild: dpa Bild:

Wer immer alle Erfolge für sich reklamiert, der kommt als Chef nicht weit, warnt der frühere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière. Was er in seiner langen Karriere in der Bundespolitik über Führen und Dienen gelernt hat, erzählt er in Folge #3 des Podcasts „Chefgespräch“. Ab sofort jeden Freitag.