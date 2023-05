Podcast - BörsenWoche Alphabet, Microsoft und Co.: Kehrt Big Tech jetzt zurück?

Lange bescherten sie Anlegern satte Erträge, doch dann kam es zum Crash: Technologieaktien stürzten mit der Zinswende im vergangenen Jahr dramatisch ab. Die Unternehmen reagierten auf die sinkenden Gewinne mit harschen Stellenkürzungen. Doch jetzt scheint etwas Ruhe in den Sektor einzukehren: Vergangene Woche legten unter anderem Alphabet, Microsoft und der Facebook-Konzern Meta ihre Quartalszahlen vor – und überraschten die Märkte. Die Zahlen fielen nämlich besser aus als von Analysten erwartet. An der Börse wurde die Erholung von Big Tech auch mit Kursgewinnen honoriert. Doch ist diese Entwicklung nachhaltig? Im Podcast sprechen Theresa und Philipp darüber, ob Anleger nun wirklich eine Trendwende erwarten können, was die weitere Entwicklung der Aktien beeinflusst – und warum die Situation bei den großen Technologiewerten so ziemlich jeden betreffen, der an der Börse aktiv ist.