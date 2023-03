Podcast – BörsenWoche Börse für Frauen: Mehr als Marketing?

Frauen erobern die Börse: Vergangenes Jahr wuchs die Zahl der am Aktienmarkt aktiven Frauen in Deutschland schneller als die der Männer: 4,7 Millionen Frauen hierzulande investieren inzwischen in Aktien. Weil sie besser verdienen als früher und häufiger große Vermögen verwalten, sind Frauen auch für die Finanzindustrie eine begehrte Zielgruppe. Wie diese Frauen umgarnt, hat Selma Schmitt hat für die WirtschaftsWoche recherchiert. Mit ihr spricht Georg in dieser Episode darüber, welche Finanzangebote für Frauen es gibt, was sie taugen – und ob Frauen an der Börse tatsächlich erfolgreicher sind als Männer.