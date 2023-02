Podcast – BörsenWoche Charttechnik als Kurs-Orakel? So geht es mit dem Dax weiter

Wo die Aktienkurse heute Abend, morgen früh oder in einem Jahr stehen, kann niemand beantworten. Investieren ist trotzdem kein reines Casino. Es gibt verschiedene Methoden, mit denen Anleger Prognosen über zukünftige Kursentwicklungen treffen können. Eine dieser Methoden ist die Charttechnik. Auf Basis historischer Kursdaten und -verläufe versucht sie, Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu ziehen. Bilanzen spielen in der Charttechnik keine Rolle – weshalb sie von Kritikern als Hokuspokus abgetan wird. Toni und Philipp sprechen in einer neuen Folge darüber, wie die Charttechnik funktioniert, wie Anleger sie nutzen können – und was sie über das Kurspotenzial im deutschen Leitindex Dax verrät.