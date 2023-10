Podcast – BörsenWoche Crashgefahr: Platzt jetzt die grüne Aktienblase?

Wer sein Depot in den vergangenen Monaten auf Nachhaltigkeit getrimmt hat, dürfte beim Blick auf die Rendite ziemlich ernüchtert sein: Zwar pumpen Regierungen nach wie vor Milliarden in die Förderung erneuerbarer Energien, die Umsetzung stockt aber. Im Offshore-Windgeschäft etwa verdient nahezu kein Unternehmen wirklich Geld. Die Aktie des dänischen Branchenführers Ørsted ist seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent gefallen. Auch grüne ETFs und Fonds fahren Verluste ein.



Trotz dieses Abwärtstrends ist das Interesse an nachhaltiger Geldanlage aber ungebrochen: Die Beratungsfirma PWC erwartet, dass schon 2025 jeder zweite Euro in ESG-Fonds stecken wird. In dieser Episode sprechen Felix und Henrike deshalb darüber, warum Öko-Aktien und Fonds gerade so schlecht laufen, was das Thema Greenwashing damit zu tun hat – und warum drei Unternehmen für Anleger gerade besonders spannend sind.



Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.



