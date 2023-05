Podcast - BörsenWoche Das China-Risiko: Bei diesen Dax-Aktien sollten Aktionäre vorsichtig sein

Über ein Jahr ist es schon her, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine startete. Es mag zynisch klingen, aber der deutsche Aktienmarkt hat sich von diesem Schock recht schnell erholt. Der Dax hat letzte Woche sogar ein neues Rekordhoch erreicht. Das ist nur möglich, weil die deutschen Großkonzerne kaum von Russland abhängig sind. Anders sieht das aber bei einem Land aus, das gerade die nächste große Eskalation anzuzetteln droht: China. Die Volksrepublik verstärkt ihre Drohgebärden gegen Taiwan. Eine Eskalation des Konflikts liegt zumindest im Rahmen des Möglichen. Das wäre auch ein Problem für viele Unternehmen aus der ersten Börsenliga. In den vergangenen Jahren haben sie sich immer stärker von China abhängig gemacht. In dieser Episode sprechen Nell und Philipp darüber, was eine Eskalation des Konflikts bedeuten würde, welche Dax-Konzerne besonders abhängig vom Reich der Mitte sind – und was das für Aktionäre bedeutet.