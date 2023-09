Podcast – BörsenWoche Das Deutschland-Momentum: Sind diese Dax-Aktien jetzt ein Kauf?

Deutsche Unternehmen sind aktuell wohl begehrter als viele denken: Trotz – oder wegen – der Wirtschaftsflaute wittern ausländische Unternehmen hier gute Geschäftsaussichten und offerieren immer mehr Übernahmeangebote. Nachdem die Gerüchteküche schon seit Monaten brodelte, wurde vergangene Woche offiziell, dass der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi den Leverkusener Kunststoffhersteller Covestro übernehmen will. Die Aktie ist darauf gleich um fast 15 Prozent gestiegen, nach bereits starken Vorwochen. Und es gibt weitere Übernahmekandidaten: Die Investmentbank Goldman Sachs hat jüngst eine Liste veröffentlicht, auf der auch Firmen wie MTU Aero Engines und Bayer stehen. Aus Sicht der Analysten bieten sich im Dax gerade regelrechte Schnäppchen. In dieser Episode sprechen Felix und Philipp darüber, warum deutsche Unternehmen bei Investoren so beliebt sind, was das für Anleger bedeutet – und welche Dax-Aktien auch amerikanische Top-Firmen alt aussehen lassen.