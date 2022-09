Podcast – BörsenWoche Das müssen Anleger zum Porsche-Börsengang wissen

Es soll der größte europäische Börsengang seit mehr als zehn Jahren werden: Der Sportwagenhersteller Porsche geht an die Börse. Die Märkte beobachten das Mega-IPO mit Spannung, bei Investoren ist die Aktie begehrt. In dieser Episode sprechen die WirtschaftsWoche-Redakteure Georg Buschmann und Philipp Frohn darüber, wieso Porsche an die Börse geht, ob der Optimismus gerechtfertigt ist und wie Privatanleger investieren können.