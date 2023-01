Podcast – BörsenWoche Das perfekte Kinderdepot: So legen Sie Geld für Ihren Nachwuchs an

Der Start ins eigene Leben ist teuer. Wer sich mit 18 Jahren ein Auto kaufen möchte, nach dem Abi eine Weltreise plant oder fürs Studium umzieht, braucht ein hübsches Sümmchen. Damit genug zusammenkommt, sollten Eltern früh genug anfangen, für den Nachwuchs zu sparen. Eine Option ist, Geld an der Börse anzulegen. Wenn sie regelmäßig und über einen langen Zeitraum am Aktienmarkt investieren, lässt sich auch mit kleinen Beträgen ein Vermögen aufbauen. In dieser Episode sprechen Luisa und Philipp darüber, worauf Eltern bei der Geldanlage setzen sollten – und wie sich steuerlich das Maximum rausholen lässt.