Podcast – BörsenWoche Delivery Hero, Just Eat und Co.: Ist der Lieferboom an der Börse vorbei?

Delivery Hero ist seit dem 20. Juni kein Dax-Mitglied mehr. Die Aktie des Berliner Lieferplattformbetreibers war zu Beginn der Coronapandemie stark gestiegen. Zuletzt aber hatten die Unternehmen der Branche an der Börse extrem verloren; die Delivery-Hero-Aktie etwa fiel in der Spitze um 80 Prozent. Ist der Lieferboom am Aktienmarkt damit erledigt? Oder schaffen es die Konzerne, langfristig profitabel zu werden und so ein Comeback zu feiern? Darüber spricht Georg Buschmann in dieser Episode mit WirtschaftsWoche-Reporterin Melanie Bergermann. Sie ist für ein großes Online-Dossier über Delivery Hero tief in die Branche eingestiegen und hat die Erfolgsaussichten des Geschäftsmodells analysiert. Ihre große Analyse zu Delivery Hero findet ihr unter diesem Link.