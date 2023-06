Podcast – BörsenWoche Der Krypto-Schock: Wie sicher sind meine Bitcoins jetzt noch?

In der Welt von Bitcoin und Co. geht es turbulent zu, wieder einmal. In den USA haben die Börsenaufseher den regulatorischen Vorschlaghammer gezückt und die weltgrößten Kryptobörsen der Welt mit einer Klagewelle überzogen. Binance und Coinbase würden ohne Erlaubnis Kryptowährungen zum Handel anbieten, die eigentlich als registrierungspflichtige Wertpapiere gelten. Seitdem crashen die Kurse insbesondere kleiner Kryptowährungen, Broker schmeißen Digitalwährungen aus ihren Portfolios und Anleger sorgen sich, dass erneut eine Börse ins Straucheln gerät. In dieser Episode sprechen Henrike und Philipp darüber, wie schlimm die Lage für den Kryptosektor ist, ob die Regulierungswucht wirklich sinnvoll ist – und wie Anleger ihre Bitcoins jetzt in Sicherheit bringen können.

Ihr wollt eure Kryptowährungen selbst verwalten? Lest hier, wie das funktioniert.