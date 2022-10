Podcast – BörsenWoche Der Milliardenskandal Onecoin – und wie Anleger Kryptobetrug erkennen

Es war einer der größten Wirtschaftsskandale der vergangenen Jahre: Onecoin. Mit der angeblichen Kryptowährung haben die Drahtzieher schätzungsweise vier Milliarden Dollar von hunderttausenden Anlegern erbeutet. Nun startete in Münster der Mammutprozess gegen mutmaßliche Mittäter. Und Onecoin ist nicht der einzige Betrugsfall in der Krypto-Welt. In dieser Episode sprechen Isabelle Wermke und Philipp Frohn darüber, warum sich im Kryptosektor so viele dubiose Geschäftemacher tummeln – und wie Anleger Betrugsmaschen erkennen.

Den Onecoin-Prozessauftakt hat sich Philipp Frohn in Münster angeschaut – und recherchiert, dass der Krypto-Bluff in dessen Schatten noch weitergeht.