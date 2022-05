Podcast – BörsenWoche Die Bärenmarkt-Frage: Ist an der Börse das Schlimmste überstanden?

Der Blick ins Depot dürfte für viele Anleger derzeit schmerzhaft sein. Der US-Leitindex S&P 500 hat seit Jahresbeginn stark eingebüßt, der Wert einzelner Aktien halbierte sich sogar. Eine ungemütliche Gemengelage aus anziehender Inflation, beginnender Zinswende und Lieferkettenstörungen in China erschüttern die Kapitalmärkte. In dieser Folge sprechen wir mit dem Börsen-Journalisten Markus Koch darüber, worauf sich Anleger noch einstellen müssen, ob wir in eine Bärenmarkt-Rally schlittern und was Anleger jetzt tun sollten.