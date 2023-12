Podcast – BörsenWoche Die besten Aktien und ETFs des Jahres – und die Aussichten für 2024

Ein Jahr kann nicht ohne großen Rückblick enden: Wir lassen das Börsenjahr Revue passieren, erklären die wichtigsten Entwicklungen – und blicken optimistisch nach vorn.

Das Börsenjahr 2023 war alles andere als langweilig: Nachdem die Zinswende 2022 die Märkte tief ins Minus gedrückt hatte, konnten sich Anleger in diesem Jahr, trotz vieler Aufs und Abs, über üppige Kursgewinne freuen. Vor allem die Erholung von Tech-Aktien und der KI-Boom lösten eine Jahresendrally aus. Und selbst der Bitcoin hat sich von seiner Talfahrt erholt.

In dieser Episode sprechen wir darüber, welche Aktien, ETFs und andere Assets die größten Gewinne einfuhren, wieso die Zinswende eine in Vergessenheit geratene Anlageklasse in eine Geldmaschine verwandelt hat – und was Anleger aus den vergangenen Monaten für das neue Jahr lernen können.