Podcast – BörsenWoche Die große Geburtstagsfolge: So gelingt die Aktienrente in Eigenregie

Nun hatte die FDP einen Vorschlag, wie man die gesetzliche Altersvorsorge ergänzen könnte: nämlich mit einer Aktienrente, die mittlerweile in Generationenkapital umbenannt wurde. Die Börse soll dazu beitragen, einen Kapitalstock wachsen zu lassen und die kriselnde gesetzliche Rente so entlasten. Doch nun wurde das Prestigeprojekt der Liberalen einmal mehr verschoben. Frühestens 2024 soll sie an den Start gehen – wenn alles gut geht. Das Drama um die Aktienrente zeigt erneut: Wer fürs Alter vorsorgen will, darf sich auf den Staat nicht verlassen. Und muss es zum Glück auch nicht.