Podcast – BörsenWoche Die Jahrhundert-Chance: Warum Anleger jetzt Anleihen kaufen sollten

Heute sprechen Philipp und Felix über ein Finanzprodukt, das eigentlich immer als langweilig galt: Anleihen. In den vergangenen Monaten feierten Anleihen jedoch ein atemberaubendes Comeback. Bei Staatsanleihen mit bestem Rating sind wieder bis zu mehr als fünf Prozent Rendite möglich – mehr als bei Tagesgeld.

Allerdings: Wer vor drei oder fünf Jahren eine Anleihe gekauft hat – zur Absicherung des Depots –, der hat zuletzt ordentlich auf die Mütze bekommen. Denn hohe Inflation und steigende Zinsen haben zu einem Ausverkauf am Anleihemarkt geführt. Im Gegenzug schossen die Renditen zeitweise auf das höchste Niveau seit der Finanzkrise. In dieser Episode erklären wir deshalb, wie das alles zusammenpasst, welche Anleihen für Anleger gerade jetzt ein gutes Investment versprechen, und was die größten Risiken bei Anleihen sind.

