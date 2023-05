Podcast - BörsenWoche Die Zinskeule der Notenbanken: Ist bei Aktien und Co. jetzt das Schlimmste überwunden?

Seit über einem Jahr halten die Notenbanken die Anleger in Atem. Um die hohe Inflation zu bekämpfen, haben die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank eine geldpolitische Vollbremsung hingelegt und die Leitzinsen angehoben. Die Zinswende hat die Kurse von Aktien und Anleihen dramatisch abstürzen lassen. Vergangene Woche verkündeten die Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks abermals eine Zinserhöhung. Nun spekulieren manche Experten, dass langsam Ruhe in die Geldpolitik einkehren dürfte – und auch an den Börsen das Schlimmste überwunden ist. In dieser Episode spricht Philipp mit Fondsmanager Volker Schilling vom Vermögensverwalter Greiff Capital darüber, ob wirklich ein Ende der Zinserhöhungen in Sicht ist, wie groß die Gefahr einer Rezession ist – und welche Strategie Anleger jetzt verfolgen sollten.