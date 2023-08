Podcast – BörsenWoche Diese ETFs gehören in jedes Depot

Mit dem Start ins Berufsleben hat man zwar weniger Zeit für Hobbys und Freunde, dafür aber immerhin mehr Geld auf dem Konto. Nachdem in Studium und Ausbildung bei vielen hauptsächlich Nudeln mit Tomatensauce auf dem Speiseplan gestanden haben dürften, bleibt nun endlich etwas Geld zum Sparen übrig. Bis zur Rente haben Berufseinsteiger zwar noch viele Jahre vor sich.



Doch die Generation Z weiß: Ohne private Vorsorge wird’s nichts mit dem schönen Leben im Alter – und ohne Aktien wird der Vermögensaufbau schwer. Gerade Börsenneulinge sind schnell von der großen Auswahl und dem Begriffsdschungel in der Anlagewelt überfordert. In dieser Episode sprechen Jan und Philipp darüber, worauf Anleger bei ihren ersten Schritten an der Börse achten sollten, warum Einzelaktien zum Start nicht unbedingt die beste Idee sind – und warum sich auch kleine Sparraten auf lange Sicht lohnen.



Ihr wollt mehr über das Investieren mit ETFs erfahren? In unserem WirtschaftsWoche-Dossier lest ihr alles, was ihr wissen müsst.



Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.



