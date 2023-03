Podcast - BörsenWoche Drohende Finanzkrise, Risiken überall – was kann ich noch kaufen?

Erst die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB), dann die Turbulenzen bei der Schweizer Großbank Credit Suisse: Das Finanzsystem steht unter Stress, weil die Zinsen steigen. Am Kapitalmarkt herrscht deswegen erhöhte Nervosität. Zusätzlich belasten geopolitische Krisen wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sowie der Konflikt zwischen westlichen Ländern und China die Börse. In dieser Episode sprechen Georg und Toni darüber, was diese beiden Problemherde für die Kapitalmärkte bedeuten – und welche Anlagen allen Krisen zum Trotz interessant sein können.