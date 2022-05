Podcast – BörsenWoche Elon Musks Twitter-Kauf – und wie Anleger von Übernahmen profitieren können

von Philipp Frohn und Georg Buschmann 02. Mai 2022

Elon Musk will Twitter von der Börse nehmen, was der Aktie Auftrieb brachte. Sollte man also jetzt noch aufspringen? Im Podcast erklären wir, welche Optionen Aktionäre bei Übernahmen haben – und wo Renditechancen liegen.