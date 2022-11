Podcast – BörsenWoche Endlich high? Das bedeuten die Legalisierungspläne für Cannabis-Aktien

Die Bundesregierung will es tun. Und US-Präsident Biden auch: Sowohl in Deutschland als auch in den USA gibt es Bemühungen, den Konsum von Cannabis zu erlauben. Börsennotierte Produzenten werden als Profiteure der Legalisierung gehandelt. Doch lohnt ein Investment tatsächlich? Darüber sprechen Philipp und Georg in dieser Episode des BörsenWoche-Podcasts.

Eine ausführliche Analyse zu den Aktien des Sektors findet ihr hier.