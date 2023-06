Podcast – BörsenWoche Endlich wieder sexy: Warum Anleger jetzt Anleihen kaufen sollten

Es gibt eine Anlageklasse, die an der Börse lange ungefähr so sexy wie Kompressionsstrümpfe war: Anleihen. Während Aktien über Jahre hohe Renditen abwarfen, war mit Schuldtiteln von Staaten und Unternehmen lange nichts zu holen. Doch mit der Zinswende im vergangenen Jahr haben Anleihen ihr Comeback gefeiert. Bei überschaubarem Risiko kommen Anleger nun wieder auf ansehnliche Erträge. Bei sicheren US-Staatsanleihen zum Beispiel sind wieder Renditen von über fünf Prozent drin. In dieser Episode spricht Philipp mit Bianca Becker, Anleihehändlerin bei der Börse Stuttgart, darüber, warum jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um Anleihen zu kaufen, warum Anleger nicht nur auf eine hohe Zinszahlung schielen sollten – und wieso das Anleiheuniversum für Privatanleger bald wachsen dürfte.



Ihr wollt wissen, welche Anleihen sich jetzt wieder lohnen? Lest das in unserer Analyse.



Die EU will den Handel mit Anleihen vereinfachen. Wie ihr davon profitieren könnt, lest ihr hier.



Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.



