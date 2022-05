Podcast – BörsenWoche Endlich wieder Zinsen! Lohnen sich Anleihen jetzt?

Jahrelang warfen Anleihen kaum Rendite ab. Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte sogar lange im negativen Bereich: Anleger zahlten drauf, um dem deutschen Staat Geld leihen zu dürfen. Mit der beginnenden Zinswende aber steigen die Renditen wieder deutlich. Mit Zinspapieren lassen sich also wieder positive Erträge erwirtschaften. In dieser Folge sprechen wir drüber, warum das so ist und ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um in Anleihen zu investieren.