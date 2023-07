Podcast – BörsenWoche ETF-Papst Gerd Kommer: „Mit dem MSCI World investiert man nicht in den Weltaktienmarkt“

Das will nun ein Mann ändern, der vielen Finanzinteressierten bekannt sein dürfte: Gerd Kommer. Der Vermögensverwalter und Anlageexperte hat vor kurzem selbst einen ETF aufgelegt, der die Schwachstellen des MSCI World beheben soll: Einen speziellen ETF, der das Aktienuniversum nach bestimmten Kriterien filtert. In dieser Episode spricht Philipp mit Gerd Kommer darüber, was sein ETF kann, warum Anleger nicht nur auf den MSCI World setzen sollten – und welche Ergänzungen es gibt.