Podcast – BörsenWoche Frank Thelen über seinen Tech-Fonds 10xDNA: „Ich habe selbst über zehn Millionen Euro investiert“

Frank Thelen hat als umtriebiger Start-up-Investor und Juror der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ bundesweite Bekanntheit erlangt. Seit einem Jahr wirbt er auch noch für einen eigenen Fonds. Mit dem 10xDNA-Fonds sollen Anleger in disruptive Technologien wie E-Mobilität und Krypto investieren und auf üppige Renditen kommen. Doch tatsächlich ist der Fonds ganz schön abgeschmiert, seit Start um 36 Prozent. In dieser Episode spricht WirtschaftsWoche-Redakteur Philipp Frohn mit Star-Investor Frank Thelen darüber, warum der Fonds so stark eingebüßt hat – und ob bei Anlegern zu hohe Erwartungen geweckt wurden.