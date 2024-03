Podcast – BörsenWoche Gold ist so teuer wie nie – und viele Deutsche machen Kasse. Warum eigentlich?

Heute dreht sich im Podcast alles um das Thema Gold. Für viele Anleger gilt das begehrte Edelmetall noch immer als Stabilitätsanker im Depot; als Krisen- und Inflationsschutz. Auch viele Vermögensverwalter empfehlen eine Beimischung im Depot von fünf bis zehn Prozent.



Zuletzt durften sich Goldbesitzer freuen: Gold erreichte erst vor Kurzem ein neues Allzeithoch und hat sich binnen eines Jahres um rund 20 Prozent verteuert. Ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen? Oder vielleicht noch besser: um Altgold zu verkaufen?



Die Deutschen haben dazu eine klare Meinung: Sie verkaufen. In den vergangenen Monaten ist die Nachfrage stark zurückgegangen – anders als beim Rest der Welt. Vor allem Staaten wie Indien und China kaufen kräftig Gold ein. Woran liegt das? Und wie geht es beim Goldpreis weiter?



Um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, haben wir einen Experten zu uns ins Studio eingeladen: Alexander Köhne, Kundenberater beim Edelmetallhändler Pro Aurum. Er erklärt, was Kunden gerade besonders umtreibt, welche Fehler viele beim Goldkauf machen – und was die Vorteile von physischem Gold im Vergleich zu Papiergold (ETCs) sind.