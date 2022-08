Podcast – BörsenWoche Hat die Trendwende an den Börsen begonnen?

Das Jahr war für Börsianer bislang alles andere als gut: Seit Januar ging es für die Aktienkurse stark nach unten. Doch nun dreht sich der Wind an den Kapitalmärkten. Viele Aktien und Indizes lagen in den letzten Wochen wieder im Plus. Dabei sind marktbelastende Faktoren wie Inflation, Rezessionssorgen und geopolitische Krisen keinesfalls verschwunden. In dieser Episode spricht WirtschaftsWoche-Redakteur Philipp Frohn mit Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, darüber, ob die Trendwende an der Börse wirklich schon begonnen hat und wie Anleger sich positionieren sollten.