Podcast – BörsenWoche Hilfe, meine Aktie wird zerteilt

von Georg Buschmann und Philipp Frohn 01. August 2022

VW will seine Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen, auch Unternehmen wie Johnson & Johnson oder Kellogg planen Abspaltungen von Töchtern. Anlegerschützer Marc Tüngler erklärt, was Anlegerinnen und Anleger dazu wissen müssen.