Podcast – BörsenWoche Hohe Preise, explodierte Zinsen: Wie gelingt der Hauskauf jetzt noch?

Eine Zahl mit ein paar Nachkommastellen hat unzählige Träume auf dem Gewissen. Die Zinsen für Immobilienkredite sind seit Anfang vergangenen Jahres rapide gestiegen, von einem auf nun über vier Prozent. Eine wahre Kostenexplosion: Wer heute ein Haus finanzieren will, muss schnell eine doppelt so hohe Rate stemmen wie noch vor kurzer Zeit. Die gesunkenen Immobilienpreise kompensieren die Zinsexplosion kaum. Ist der Traum vom eigenen Haus nun endgültig ausgeträumt?



Darum ging es in einem BörsenWoche-Livestream bei LinkedIn, den ihr nun als Sonderfolge hören könnt. Dort sprechen Philipp und Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft beim Kreditvermittler Interhyp darüber, wie teuer der Hauskauf jetzt ist, an welchen Stellschrauben Verbraucher drehen können, um die Kosten zu reduzieren – und ob sich die Lage am Häusermarkt bald beruhigen dürfte.



Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.



***



Wie gefällt euch der Podcast BörsenWoche? Nehmt gerne an unserer Umfrage unter wiwo.de/zufriedenheit teil, damit wir den Podcast noch besser machen können.



Exklusiv für WirtschaftsWoche BörsenWoche-Hörerinnen und -Hörer gibt es außerdem hier ein besonderes Abo-Angebot: https://vorteile.wiwo.de/bw-podcast/



Ihr wollt mehr über Geldanlage wissen? In der WiWo BörsenWoche bekommt ihr jeden Montag konkrete Anlagetipps, profunde Analysen und Einschätzungen von Trends. Herzstück der BörsenWoche sind zwei Musterdepots, bei denen die Geldanlage auf eigene Faust im Vordergrund steht.



Die Podcasts der WirtschaftsWoche

Hören könnt ihr die Podcast-Folgen auf www.wiwo.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt:

- Direkt bei Spotify abonnieren.

- Direkt bei Apple Podcasts abonnieren.