Podcast – BörsenWoche Hypethema NFTs: Kann man mit digitalen Affenbildern wirklich reich werden?

Digitale Bilder von gelangweilt schauenden Affen, pixelige Avatare und teure Grundstücke im Metaverse. Digitale Echtheitszertifikate, sogenannte NFTs, haben sich im vergangenen Jahr schnell zum großen Hypethema in der Finanzwelt entwickelt. Der Wert einiger NFTs ist regelrecht explodiert. Einzelne Internetbildchen werden für mehrere hunderttausend Euro gehandelt. Im Podcast sprechen die WirtschaftsWoche-Journalisten Ben Mendelson und Philipp Frohn, wie NFTs funktionieren und was sie mit Kryptowährungen zu tun haben, wie man in sie investiert – und ob NFTs überhaupt eine sinnvolle Geldanlage sind.