Podcast – BörsenWoche „In den nächsten Jahren wird immer weniger gebaut werden“

Am Immobilienmarkt ist Alarm. In Deutschland fehlen schon jetzt Hunderttausende Wohnungen: Gestiegene Zins- und Rohstoffpreise verschlimmern das Problem und stürzten den Bau in den vergangenen Monaten in eine veritable Krise. Nun hat die Bundesregierung vergangene Woche zum Baugipfel geladen und erste Maßnahmen angekündigt. Aber reichen diese aus? Um die Neuigkeiten zu analysieren, haben wir einen meinungsstarken Gast zu uns ins Studio eingeladen: Ronald Slabke. Der Berliner ist Chef des Finanzdienstleisters Hypoport, zu dem auch der Kreditvermittler Dr. Klein gehört.



In dieser Episode diskutieren Philipp und Felix mit ihm über die Krise am deutschen Immobilienmarkt, Reformbemühungen der Regierung und die Höhe der Mieten. Und wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man plötzlich Hunderte Millionen Euro weniger besitzt.