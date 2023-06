Podcast - BörsenWoche Investieren mit ChatGPT – und wie Anleger vom KI-Hype profitieren können

Bei Unternehmen haben diese Aussichten Goldgräberstimmung entfacht. Die großen Player wie Microsoft, Apple und Co. investieren hohe Milliardensummen in den Ausbau von KI. Um die Vormachtstellung ist inzwischen ein regelrechter Wettkampf unter den Techkonzernen ausgebrochen. Auch an der Börse kommt dieser Trend an. Jüngst hat der Börsenwert des Chipherstellers Nvidia die Billionengrenze geknackt.