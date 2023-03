Podcast - BörsenWoche: Ist die Bankenkrise ausgestanden?

Zwei US-Banken pleite und geschlossen – eine systemrelevante Schweizer Großbank binnen Tagen umgekippt und erst durch Notfusion gerettet: Im Bankensektor herrschte in diesem Monat Chaos. Erinnerungen an die große Finanzkrise 2008 wurden wach. Regierungen und Notenbanken in den USA und Europa steuerten entschieden gegen und beruhigten die Lage – mit Worten und vor allem mit Geld. Am Kapitalmarkt blieb eine echte Panik daher aus. Ist die Bankenkrise damit schon wieder vorbei? Darüber spricht Georg in dieser Episode mit Susanne Homölle, die an der Universität Rostock den Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft innehat und außerdem dem Aufsichtsrat einer der 20 größten deutschen Banken angehört, der Volkswagen Bank.



