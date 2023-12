Podcast – BörsenWoche Kinderdepot und Co.: So macht ihr euren Nachwuchs reich

Bis zum 18. Geburtstag haben Eltern viel Zeit, die Finanzen für den Nachwuchs zu planen und ein ordentliches Polster anzusparen. Dafür eignen sich vor allem Aktien. Wer mehr Sicherheit sucht, für den können aber auch Festgeld und Co. wieder interessant sein. In dieser Episode sprechen Felix und Philipp darüber, welche Optionen Eltern haben, wo es gute Angebote für Kinderdepots gibt – und warum auch Babys auf Weltkonzerne wie Apple setzen sollten.

Hier lest ihr in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr ein Kinderdepot einrichtet.