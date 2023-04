Podcast - BörsenWoche Lohnen sich offene Immobilienfonds noch?

Offene Immobilienfonds zählen zu den beliebtesten Anlageformen der Deutschen: Rund 130 Milliarden Euro steckten nach Daten des Fondsverbands BVI zum Jahreswechsel in dieser Anlageklasse; vor allem in Gewerbeimmobilien. Doch die Insolvenzen großer Einzelhändler wie Galeria Karstadt Kaufhof oder dem Schuhhändler Reno belasten die Inhaber von Gewerbeimmobilien ebenso wie der Trend zum Homeoffice. Hinzu kommen die allgemeinen Probleme der Immobilienbranche: Steigende Zinsen, explodierende Baukosten und strenge Regulierung. In dieser Episode erklärt Sonja Knorr vom Fondsanalysehaus Scope, wie schwer die Probleme wiegen und ob sich ein Investment trotzdem noch lohnen kann.