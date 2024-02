Podcast – BörsenWoche Meta, Apple und Co.: Endet jetzt der Börsen-Boom von Big Tech?

Sie galten lange als ungeschlagene Rising Stars an der Börse: die großen Techunternehmen wie Facebook-Mutter Meta, Amazon und Tesla. Die glorreichen Sieben, wie Big Tech auch genannt wird, bringen zusammen gut 12,9 Billionen Euro Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage – und sind damit gut viermal so groß die das deutsche BIP.



Anlegern haben sie in den letzten Jahren zuverlässig satte Renditen beschert. Die Frage ist nur: Wird das auch so bleiben? Abenteuerliche Bewertungen, hohe Zinsen und stockende Geschäfte machen manchen von ihnen das Leben schwerer. In dieser Episode sprechen Felix und Philipp darüber, ob jetzt wirklich der Börsen-Boom von Big Tech endet – und bei welchen Aktien noch viel Kurspotenzial vorhanden ist.