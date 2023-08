Podcast – BörsenWoche Mit „Copy and Paste“ zur Mega-Rendite? Warum Anleger bei eToro und Co. vorsichtig sein sollten

Es klingt so schön einfach: Mit einem Klick das Aktienportfolio eines Top-Traders kopieren, sich zurücklehnen – und am Ende eine fette Rendite einstreichen. Anbieter wie eToro, Naga oder Wikifolio offerieren das sogenannte Copy Trading und schlagen den Nutzern Trader vor, deren Portfolio sie ganz einfach übernehmen können. Die Renditeverheißungen sind hoch: Auf den Webseiten heben die Anbieter Trader hervor, die in den vergangenen Jahren teils über 100 Prozent Rendite gemacht haben – ein Vielfaches dessen, was mit einem schnöden ETF drin war. Doch die große Hoffnung, den Markt mit Copy Trading zu schlagen, geht nicht immer auf. In dieser Episode spricht Philipp mit Verbraucherschützerin Annabel Oelmann darüber, wo die Gefahren liegen, warum die angepriesenen Top-Renditen der Trader irreführend sein können – und wieso Anleger viel Geld verlieren können.



