Podcast – BörsenWoche: Mit diesen Tricks starten Sie an der Börse durch

An der Börse kann man viel Geld verdienen – aber auch: viel Geld verlieren. Für Erfolg und Misserfolg am Kapitalmarkt gibt es diverse Gründe. Ein Aktiencrash kann eine gute Performance auffressen, steigende Zinsen Aktien- und Anleihekursen zusetzen. Und – das weiß jeder, der in Kryptowährungen investiert ist, der Bitcoin-Kurs kann abrutschen, wenn Elon Musk mal wieder etwas twittert. All diese Ereignisse können Anleger nicht beeinflussen. Ihre Reaktionen und ihr eigenes Verhalten an der Börse aber schon. In dieser Episode sprechen Felix und Philipp über das Geheimnis der Reichmacher-Formel, wie Sturheit zum Erfolg führt und warum die Suche nach den Top-Renditebringern nicht selten im Gegenteil mündet.