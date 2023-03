Podcast - BörsenWoche Pfandbriefe: Die sichersten Zinsen der Welt?

Die Zinsen am Anleihemarkt steigen und steigen: Fast drei Prozent Rendite sind mit zehnjährigen Bundesanleihen wieder drin. Noch etwas können Anlegerinnen und Anleger kassieren, wenn sie in eine etwas angestaubte Anlageklasse investieren: Pfandbriefe. Die gibt es schon seit einem Vierteljahrtausend – und noch immer ist keiner je ausgefallen. In dieser Episode sprechen Georg und Philipp darüber, warum das so ist, wie Pfandbriefe funktionieren und wie man sie im Depot am besten einsetzen kann.