Podcast – BörsenWoche Rendite mit Pikachu: Taugen Pokémon-Karten als Geldanlage?

Wer in den Neunzigerjahren geboren wurde, kennt ziemlich sicher Pikachu, Glurak und Mewtu: Sie gehören zur beliebten Anime-Reihe „Pokémon“. Die Fantasiewesen wurden in zahlreichen Filmen, Serien und Konsolenspielen aufgegriffen. Auch um Pokémon-Sammelkarten ist ein Hype entstanden – der in den vergangenen Jahren neu befeuert wurde. Mit einigen Karten können Sammler viel Geld verdienen, besonders seltene Karten werden für mehrere Hunderttausend Euro verkauft. Manche Pokémon-Fans sehen in den Sammelkarten gar eine neue Form der Geldanlage. In dieser Episode sprechen Dennis und Philipp darüber, warum manche Karten so viel wert sind wie ein Einfamilienhaus – und warum Pikachu dennoch keinen ETF ersetzt.