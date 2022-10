Podcast – BörsenWoche Retten aktive ETFs das Geld in der Börsenkrise?

In den vergangenen Jahren haben Anleger viel Geld in ETFs, also in börsengehandelte Indexfonds investiert – und davon stark profitiert. Mit dieser Strategie machen viele Anleger in diesem Jahr aber Verluste. Eine relativ neue Anlageklasse will jetzt die Schwachstellen der Indexfonds ausbessern: sogenannte aktiv gemanagte ETFs. Sie sollen die Vorteile von ETFs und aktiven Fonds miteinander verbinden: Hier orientiert sich ein Fondsmanager an einem Index, weicht aber von ihm ab – und kann so besser auf Marktchancen reagieren. In dieser Episode sprechen die WirtschaftsWoche-Journalisten Nele Höfler und Philipp Frohn darüber, ob aktive ETFs halten, was sie versprechen – und wo Anleger sie sinnvoll nutzen können.