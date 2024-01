Podcast – BörsenWoche Sechs Aktien für die Ewigkeit – die nicht Microsoft oder Alphabet heißen

Bei Sprichwörtern und allgemeinen Weisheiten sollte man vorsichtig sein. Ein bekannter Anlegerspruch aus dem Angelsächsischen lautet etwa: „Stocks always go up“ – Aktien steigen immer.

Wer bei einer Aktie schon mal richtig danebengegriffen hat, kann darüber nur lachen. Oder weinen, je nach Höhe des Verlusts. Ja, auf lange Sicht können Anleger mit einem Aktienportfolio hohe Renditen einfahren. Aber die richtigen Aktien müssen es schon sein. Nur, wie findet man die?

Für diese Episode haben wir zusammen mit dem gesamten Finanzressort der WirtschaftsWoche Aktien gesucht, die erstens am Markt etabliert sind, zweitens kaum Konkurrenten in ihrem Geschäftsbereich haben und drittens finanziell stabil und zukunftssicher aufgestellt sind.

Das Motto unserer Auswahl: Aktien kaufen, halten und irgendwann kassieren. Mit dabei sind sowohl bekannte Weltmarktführer als auch Unternehmen, die abseits der großen Öffentlichkeit erfolgreich sind.