Podcast – BörsenWoche Sind die goldenen Zeiten für ETFs vorbei?

Die Inflation hält die Welt in Atmen. Die Notenbanken leiten die Zinswende ein. Und der Krieg in der Ukraine sorgt weiter für Unsicherheit. An den Finanzmärkten müssen sich Anleger auf eine neue Realität einstellen. Viele Anleger haben nach dem Coronacrash vor zwei Jahren mit ETFs – börsengehandelten Indexfonds – von einer fulminanten Börsenrally profitiert. Bis jetzt. Die Kurse der meisten Aktien notieren seit Jahresbeginn tief im Minus. Funktioniert passives Investieren in der Krise überhaupt noch, oder müssen Anleger gezielter nach lukrativen Investments suchen?