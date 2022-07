Podcast – BörsenWoche Sind die großen Techaktien reif fürs Comeback?

Die Aktien von Apple, Microsoft und Co. haben in der ersten Jahreshälfte teils drastisch verloren. In dieser Ausgabe sprechen die Redakteure Georg Buschmann und Philipp Frohn darüber, welche Probleme die großen Tech-Unternehmen haben – und ob die Aktien nach den deutlichen Kursrückgängen jetzt wieder gute Perspektiven bieten.

Das Interview mit Techinvestor Jan Beckers findet ihr hier.