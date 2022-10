Podcast – BörsenWoche So behält man den Durchblick im ETF-Dschungel

Das Börsenjahr 2022 war bisher äußerst schwierig, viele Aufwärtstrends vergangener Jahre brachen ab. Einer aber blieb bestehen: Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind weiter sehr beliebt, gut 400 Milliarden Dollar flossen seit Jahresbeginn nach Bloomberg-Daten in ETFs. Mit dem Kauf investieren Anlegerinnen und Anleger mit einem einzigen Wertpapier in eine ganze Anlageklasse, Region oder Branche. Das erspart die mühsame Suche nach einzelnen Wertpapieren und die hohen Kosten, die ein aktiv gemanagter Fonds verursacht. Doch das Angebot an ETFs ist inzwischen so groß, dass man leicht den Überblick verliert. Auf der Karrieremesse „HerCareer“ in München hat WirtschaftsWoche-Redakteur Georg Buschmann deshalb Anne Connelly, die ehemalige Deutschland-Chefin des Fondsanalysehauses Morningstar, nach Tipps und Tricks gefragt.