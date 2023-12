Podcast – BörsenWoche So machen Sie Ihr Depot fit für den Winter

In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Aktienmärkte deutlich zugelegt. Der US-Standardwerte-Index S&P 500 zum Beispiel stieg seit Ende Oktober um gut zehn Prozent. Doch während viele auf eine Jahresendrally hoffen, blicken andere Börsenexperten skeptisch auf die kommenden Monate. Die Warnzeichen für eine Rezession flauen nicht ab, viele Aktien erscheinen überbewertet und wenn die Notenbanken schon bald die Zinsen senken sollten, könnte die Inflation womöglich noch einmal stärker zurückkommen. Für Aktionäre würde es dann ungemütlich werden.



Wer größere Turbulenzen fürchtet, sollte sein Depot winterfest machen und sich defensiver aufstellen. In dieser Episode sprechen wir darüber, welche Unternehmen auch in Krisenzeiten stabil, welche Aktien und ETFs einen Blick wert und warum Anleihen und Festgeld als Beimischung nach wie vor attraktiv sind.