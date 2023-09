Podcast – BörsenWoche So schlagen Sie mit Tages- und Festgeld das Maximum raus

In dieser Episode sprechen Clara und Philipp darüber, wie sich Sparer darauf vorbereiten sollten, warum vermeintliche Top-Angebote oft doch nicht so toll sind – und wie man mit einer klugen Strategie das Maximum aus Tages- und Festgeld rausholt.

In einer Live-Folge am 27.09. um 12 Uhr beantworten wir all eure Fragen rund um Aktien, Anleihen, Immobilien und Co. Schickt uns eure Fragen an philipp.frohn@wiwo.de. Hier könnt ihr euch zum Live-Podcast-Event bei LinkedIn anmelden.